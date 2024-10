Liceale torinese violentata a Milano: arrestato marocchino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una notte da incubo. La studentessa è stata attirata in trappola in uno stabile abbandonato e violentata dall’uomo, arrestato dalla polizia nelle ore successive Imolaoggi.it - Liceale torinese violentata a Milano: arrestato marocchino Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una notte da incubo. La studentessa è stata attirata in trappola in uno stabile abbandonato edall’uomo,dalla polizia nelle ore successive

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - studentessa 18enne violentata da un uomo che le aveva offerto ospitalità : arrestato - “Se hai bisogno di mangiare, di andare in bagno, posso ospitarti” le avrebbe detto come riporta Il Corriere della Sera. Era arrivata a Milano per un appuntamento che poi era saltato, ma è stata violentata dall’uomo che le aveva offerto ospitalità. La giovane, 18 anni, studentessa di Torino, venerdì sera alla fermata dell’autobus 80, per tornare verso il centro città viene avvicinata da uno ... (Ilfattoquotidiano.it)

Liceale torinese violentata a Milano : arrestato 36enne - L’uomo è lì: “Cosa volete? Sto dormendo”, dice lui. Da lì la liceale si sposta verso l’estrema periferia ovest, ma all’improvviso l’amico le fa sapere che non può più incontrarla, evidentemente per un impegno imprevisto. Inizia in quel momento una notte da incubo: la studentessa verrà attirata in trappola in uno stabile abbandonato e violentata dall’uomo che ci vive, arrestato dalla polizia nelle ... (Ilgiorno.it)

Camerino - esce con un'amica e viene violentata in un bagno pubblico : arrestato uno studente (fuori corso) di 39 anni - CAMERINO Conosce una ragazza durante una serata, entrambi bevono diversi bicchieri, poi a un certo punto lei si allontana in direzione dei bagni pubblici, lui la segue e a quel punto sarebbe avvenuta... (Corriereadriatico.it)