Libano, Netanyahu: "Via i caschi blu". Idf sfonda base Unifil. Meloni: "Inaccettabile" (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele non arretra in Libano e "farà tutto il necessario per vincere la guerra". Il premier Benjamin Netanyahu lo ribadisce chiaro e tondo. E davanti alle truppe Unifil che si frappongono tra le forze militari israeliane ed Hezbollah non esita a sollecitare ancora una volta l'Onu a spostare i 'caschi blu'.

