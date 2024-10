Justine Lupe di Nobody Wants This era incinta durante le riprese: “Il cast si è preso cura di me” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Justine Lupe, l'attrice che veste i panni di Morgan in Nobody Wants This, racconta che durante le riprese della serie era incinta del suo primo figlio. Dall'annuncio al cast allo svolgimento del suo lavoro: "Kristen Bell quando lo ha saputo ha iniziato a correre urlando". Fanpage.it - Justine Lupe di Nobody Wants This era incinta durante le riprese: “Il cast si è preso cura di me” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), l'attrice che veste i panni di Morgan in, racconta cheledella serie eradel suo primo figlio. Dall'annuncio alallo svolgimento del suo lavoro: "Kristen Bell quando lo ha saputo ha iniziato a correre urlando".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

These female rabbis have thoughts on how their profession - and Jewish culture - is portrayed on ‘Nobody Wants This’ - While it’s nothing new for Netflix to capture the zeitgeist with an original series, the vibe of “Nobody Wants This” – a sweet and firmly hipster Los Angeles-based rom-com – is far from the genre ... (sg.news.yahoo.com)

Justine Lupe di Nobody Wants This era incinta durante le riprese: “Il cast si è preso cura di me” - Justine Lupe, l’attrice che veste i panni di Morgan in Nobody Wants This, racconta che durante le riprese della serie era incinta del suo primo figlio. Dall’annuncio al cast allo svolgimento del suo ... (fanpage.it)

Nobody Wants This: la serie con Kristen Bell e Adam Brody ottiene il rinnovo per la stagione 2 - Netflix, a pochi giorni dal debutto in streaming, ha annunciato il rinnovo per la stagione 2 di Nobody Wants This ... (badtaste.it)