Lanazione.it - Istrice, Pagliantini è il capitano. Mille contradaioli alle urne. Oca, Bernardini non prosegue

(Di lunedì 14 ottobre 2024) di Laura Valdesi SIENA Camollia ha un nuovo, Claudio(nella foto). Si è registrata un’affluenza incredibile, sabato e domenica, dove si sono recati ben 997che hanno deciso di dare l’incarico di guidare in Piazza l’al noto ortopedico del policlinico Santa MariaScotte., 40 anni, sposato con due figli piccoli, in passato era stato mangino delAndrea Franchi insieme, fra gli altri, a Gianluca Testa. Quest’ultimo passa ora il testimone ache è stato eletto ieri con il 68% dei consensi. Non si conosce ancora la data dell’insediamento ma dovrebbe avvenire a breve. Resterà in carica quattro anni e debutterà subito a luglio 2025 perché l’corre di diritto, al momento senza avversaria.