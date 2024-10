Sport.quotidiano.net - Incomincia ad avvicinarsi la trasferta a Genova: preoccupa la difesa. Lucumi sarà l’ultimo a rientrare. Erlic-Casale in corsa per la maglia

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Inizia la settimana che porterà alladie aspettando il rientro dei nazionali Vincenzo Italiano ha già un primo nodo da sciogliere: in. Tornerà infatti a disposizione dopo la squalifica scontata con il Parma John, ma il centrale colombiano, secondo i programmi del club rossoblù rientrerà in gruppo solamente venerdì, essendo impegnato contro il Cile nella serata tra martedì e mercoledì, con volo di ritorno in programma per giovedì: in praticapotrà allenarsi in gruppo quando per i rossoblùgià tempo di rifinitura, dal momento che ladi Marassi è in programma sabato alle ore 15. Poscha disposizione già martedì, Fabbian mercoledì, Aebischer,, Freuler, Iling, Moro, Ndoye, Skorupski e Urbanski giovedì.