Incidente stradale, muoiono in tre: tornavano dallo stadio. Sette feriti, due gravi (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' di tre morti il bilancio dell'Incidente stradale che nella tarda serata di ieri ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale, muoiono in tre: tornavano dallo stadio. Sette feriti, due gravi Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E' di tre morti il bilancio dell'che nella tarda serata di ieri ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C

?Tragico incidente stradale a Potenza : morti Samuele - di 13 anni - Michele (17) e Gaetano (21) - erano andati a tifare per il Foggia - È di tre morti e sette feriti, di cui due gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Carlo di Potenza, il bilancio dell'incidente stradale che domenica sera ha... (Leggo.it)

Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale. Sette i feriti - due sono molto gravi - Due di loro, i più gravi, sono ricoverati in terapia intensiva, poi uno è in chirurgia toracica, due sono in pediatria ed altri due in medicina d'urgenza. Una trasferta all'insegna dello sport che si trasforma in tragedia - commenta il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi -. E' il tragico bilancio dell'incidente avvenuto domenica sera sulla strada statale Potenza Melfi in cui hanno ... (Agi.it)

Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale : avevano 13 - 17 e 21 anni - Avevano 13, 17 e 21 anni i giovani tifosi del Foggia morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, dove avevano assistito a una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio. L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: un. (Gazzettadelsud.it)