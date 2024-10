Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Hydra, il Riesame dà ragione alla Procura: “A Milano esiste un consorzio delle mafie in un’unica associazione”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In Lombardiaun nuovo sistema mafioso composto da esponenti apicali di Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra romana. Un autenticoche si muove e si è mosso con le modalità classiche di unamafiosa.la cui entità e presenza era già stata raccontata da diversi pentiti che lo radicavano con la testa ae braccia e gambe in tutta Italia. Non solo per estorcere, ma anche e soprattutto per infiltrarsi nell’economia lombarda attraverso vari settori: dsanità all’edilizia, dlogisticapolitica.