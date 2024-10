Il sì da sogno di Matilde Mourinho: nozze tra lusso, privacy e jet privati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un matrimonio da favola per Matilde Mourinho e l’imprenditore Danny Graham: tre giorni di festeggiamenti, 300 gli invitati. L’autunno porta con sé non solo il cambio di stagione. Ci sono anche matrimoni da sogno. Per esempio, quello di Matilde Mourinho, figlia dell’allenatore José Mourinho, e Danny Graham, imprenditore britannico e amore di lunga data della sposa. Dopo ben 8 anni di fidanzamento, la coppia ha finalmente coronato il suo sogno d’amore in una sontuosa cerimonia che ha fatto parlare tutti, anche per il costo stratosferico: circa 2 milioni di sterline. Oltre 300 ospiti, tanto glamour e jet privati: lusso sfrenato al matrimonio cityrumors.it foto Ansa Nonostante la notorietà del celebre allenatore portoghese, la coppia ha sempre mantenuto un profilo basso, lontani dalle luci della ribalta. Cityrumors.it - Il sì da sogno di Matilde Mourinho: nozze tra lusso, privacy e jet privati Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un matrimonio da favola pere l’imprenditore Danny Graham: tre giorni di festeggiamenti, 300 gli invitati. L’autunno porta con sé non solo il cambio di stagione. Ci sono anche matrimoni da. Per esempio, quello di, figlia dell’allenatore José, e Danny Graham, imprenditore britannico e amore di lunga data della sposa. Dopo ben 8 anni di fidanzamento, la coppia ha finalmente coronato il suod’amore in una sontuosa cerimonia che ha fatto parlare tutti, anche per il costo stratosferico: circa 2 milioni di sterline. Oltre 300 ospiti, tanto glamour e jetsfrenato al matrimonio cityrumors.it foto Ansa Nonostante la notorietà del celebre allenatore portoghese, la coppia ha sempre mantenuto un profilo basso, lontani dalle luci della ribalta.

