Fatale caduta dall’albero mentre pota gli ulivi: perde la vita Franco. Aveva 68 anni. Immediati ma inutili i soccorsi. La tragedia a Monte San Giovanni Campano (Di lunedì 14 ottobre 2024) tragedia in Ciociaria: un altro anziano perde la vita cadendo da un albero Ancora un drammatico incidente agricolo in Ciociaria, solo un giorno dopo il precedente che Aveva visto coinvolto un settantenne di Gallinaro. Nel tardo pomeriggio di domenica, un uomo di 68 anni, Franco Buttarazzi, è rimasto vittima di una caduta mentre era intento a potare un albero d’ulivo nel giardino della sua abitazione. Dinamiche dell’incidente L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 in via Arasciarra. Secondo le prime ricostruzioni, Buttarazzi era salito su una scala per eseguire lavori di potatura quando ha perso l’equilibrio, cadendo e battendo violentemente la testa. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)in Ciociaria: un altro anzianolacadendo da un albero Ancora un drammatico incidente agricolo in Ciociaria, solo un giorno dopo il precedente chevisto coinvolto un settantenne di Gallinaro. Nel tardo pomeriggio di domenica, un uomo di 68Buttarazzi, è rimasto vittima di unaera intento are un albero d’ulivo nel giardino della sua abitazione. Dinamiche dell’incidente L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 in via Arasciarra. Secondo le prime ricostruzioni, Buttarazzi era salito su una scala per eseguire lavori ditura quando ha perso l’equilibrio, cadendo e battendo violentemente la testa. Nonostante il rapido intervento dei, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

