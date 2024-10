Agi.it - Donna scopre di avere la "malattia del vampiro", "l'aglio può uccidermi"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Da più di 30 anni vive come Dracula e ora vuole farlo sapere a tutti. E' la storia di Phoenix Nightingale, 32 anni, mamma di due bimbi, che dopo anni di attacchi di vomito, crisi neurologiche e di ricoveri ha scoperto che la causa principale è nell', che potrebbe rivelarsi addirittura fatale. Ma non si tratta di una semplice allergia: ladi cui soffre - la “porfiria acuta intermittente” - è una patologia metabolica rarissima che, se scatenata, provoca sintomi come dolore, emicrania, costipazione e vomito per giorni interi. La gente, ha spiegato la, la chiama "dei vampiri"; si sospetta, infatti, che il Conte Dracula, Vlad III, fosse affetto da questo disturbo, che ha ispirato la favola dei vampiri che odiano l'e sono avversi alla luce del sole.