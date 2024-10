Di Lorenzo mattatore, esordio di Maldini e Lucca: poker dell’Italia, Israele al tappeto (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Italia vince e convince contro Israele e consolida la vetta del girone: Israele battuto 4-1 L’Italia vince e convince in quel di Udine. Dopo il mezzo passo falso contro il Belgio, contro cui gli Azzurri erano avanti 2-0, gli uomini di Spalletti tornano alla vittoria e consolidano il primo posto nel girone di Nations League. Di Lorenzo e Raspadori esultano (LaPresse) -Calciomercato.itDopo un primo tempo con diverse occasioni, anche se sono stati gli israeliani i primi a rendersi pericolosi, serve un calcio di rigore a sbloccare la gara. Il direttore di gara giudica falloso l’intervento di Peretz su Tonali. Retegui, che fino a quel momento aveva sfiorato il gol in più occasioni, impegnando un paio di volte Glazer e calciando fuori da posizione defilata, è freddissimo a trasformare dagli undici metri. Calciomercato.it - Di Lorenzo mattatore, esordio di Maldini e Lucca: poker dell’Italia, Israele al tappeto Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’Italia vince e convince controe consolida la vetta del girone:battuto 4-1 L’Italia vince e convince in quel di Udine. Dopo il mezzo passo falso contro il Belgio, contro cui gli Azzurri erano avanti 2-0, gli uomini di Spalletti tornano alla vittoria e consolidano il primo posto nel girone di Nations League. Die Raspadori esultano (LaPresse) -Calciomercato.itDopo un primo tempo con diverse occasioni, anche se sono stati gli israeliani i primi a rendersi pericolosi, serve un calcio di rigore a sbloccare la gara. Il direttore di gara giudica falloso l’intervento di Peretz su Tonali. Retegui, che fino a quel momento aveva sfiorato il gol in più occasioni, impegnando un paio di volte Glazer e calciando fuori da posizione defilata, è freddissimo a trasformare dagli undici metri.

