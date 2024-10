Danzare per la Vita | grandi artisti al Teatro Comunale di Benevento Arriva dal Cairo la sannita Odette Marucci

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) di Massimiliano Craus Tanti glicampani ospiti al gala di beneficenza “per la”, promosso dall’Associazione “Ben Art Ets” e dalla compagnia del Balletto didiretto da Carmen Castiello:campani ma anche professionisti in tutte le latitudini e longitudini del mondo e del mondo della danza che portano con orgoglio il vessillo della nostra anima mediterranea ricca e solidale. Eh sì, in questa occasione le tre coppie di danzatori hanno sostenuto il noto progetto benefico del dottor Carlo Iannace alVittorio Emanuele di. E’ stato, tra l’altro, molto bello per il pubblico di casa rivedere in scena, da molti anni in giro per il mondo e tornata per la giusta causa che ha avvicinato il grande pubblico della danzaalle premurose intenzioni del dottor Iannace e del suo staff.