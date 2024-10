Ilfattoquotidiano.it - Daniele Rezza conferma al gip l’omicidio di Manuel Mastropasqua. All’avvocato: “Ho rovinato due famiglie”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una rapina sfociata in un omicidio – per un paio di cuffie che valgono poco meno di 15 euro – e duedistrutte., 19 anni, ripete la confessione resa davanti agli inquirenti deldinell’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano Domenico Santoro. A verbale dichiara di essere uscito giovedì notte perché “nervoso”, di aver portato con sé “un coltello da cucina che aveva infilato all’interno dei pantaloni” e di aver incrociato uno sconosciuto lungo viale Romagna a Rozzano, comune alle porte di Milano. Quel giovane uomo, 31 anni, era al telefono con la fidanzata e aveva finito il suo turno di lavoro. Resistite alla richiesta didi “dargli qualcosa” egli vengono strappate le cuffie.