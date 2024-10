Dilei.it - Dalila Gelsomino rompe il silenzio sulla fine della storia con Ramazzotti: “Mesi di grande dolore”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È davvero finita lad’amore tra Eros: si vociferava da tempo che i due fossero in crisi stando alle indiscrezioni di giornali ed esperti di gossip. È stata la stessa ex moe oggi organizzatrice di eventi a confermare la rottura con il cantante: la 35enne ha deciso di raccontare la sua verità con delle storie su Instagram, affidando ai social una confessione sui “di” trascorsi.conferma la rottura con ErosDopo un’estate di indiscrezioni è arrivata la confermarelazione tra Eros. La notizia è arrivata dalla stessa organizzatrice di eventi che, proprio per la sua distanza dal mondo dello spettacolo, ha deciso dire ilsua situazione sentimentale e mettere a tacere gossip e pettegolezzi sul suo conto.