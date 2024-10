Covid Lombardia, gip archivia accuse all’ex assessore Gallera (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gallera e Cajazzo erano stati indagati, in concorso con una serie di tecnici in prima linea durante il Covid, tra Brusaferro e Borrelli, tutti archiviati a Brescia Imolaoggi.it - Covid Lombardia, gip archivia accuse all’ex assessore Gallera Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)e Cajazzo erano stati indagati, in concorso con una serie di tecnici in prima linea durante il, tra Brusaferro e Borrelli, tuttiti a Brescia

Covid in Lombardia - archiviati Gallera e Cajazzo. Il Gip : “Agirono bene. Il piano pandemico nazionale non era idoneo” - Il Gip: “La decisione se attivare o meno il piano pandemico nazionale era rimessa al governo” Come già evidenziato dal tribunale di Brescia, che ha poi trasmesso alla procura milanese gli atti per competenza, “non può ritenersi indebita la mancata adozione di atti e provvedimenti attuativi del piano pandemico nazionale e regionale che, come emerso dalle complesse indagini svolte, sarebbero ... (Secoloditalia.it)

“Nessun piano Covid avrebbe potuto contrastare la pandemia” : archiviate le accuse sull’ex assessore Giulio Gallera - Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha archiviato le posizioni di Giulio Gallera e Luigi Cajazzo dall'accusa di rifiuto d'atti d'ufficio ai tempi della pandemia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Piano Covid - archiviati Luigi Cajazzo e Giulio Gallera : "Misure idonee" - Il gip di Milano Rossana Mongiardo, condividendo le argomentazioni della procura, ha archiviato la posizione Luigi Cajazzo e Giulio Gallera, all'epoca rispettivamente dg Welfare e assessore Welfare della Regione Lombardia, che erano indagati per rifiuto di atti d'ufficio per una serie di... (Today.it)