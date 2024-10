Così diventa una delle più grandi maratonete di tutti i tempi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ruth Chepngetich è record del mondo della maratona femminile a Chicago: per la prima volta una donna ha concluso una maratona scendendo sotto le 2 ore e 10 minuti, 2 ore 9 minuti e 56 secondi per la precisione. La fondista keniana ha, Così, superato di quasi 2?, l’ultimo record femminile stabilito nel 2023 a Berlino dall’atleta etiope Tigist Assefa. Iodonna.it - Così diventa una delle più grandi maratonete di tutti i tempi Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ruth Chepngetich è record del mondo della maratona femminile a Chicago: per la prima volta una donna ha concluso una maratona scendendo sotto le 2 ore e 10 minuti, 2 ore 9 minuti e 56 secondi per la precisione. La fondista keniana ha,, superato di quasi 2?, l’ultimo record femminile stabilito nel 2023 a Berlino dall’atleta etiope Tigist Assefa.

