Ciclismo: Mondiali su pista. 21 azzurri a caccia di medaglie a Ballerup (Di lunedì 14 ottobre 2024) In Danimarca la nazionale italiana pronta a salire ancora sul podio iridato ROMA - Il tecnico della Nazionale italiana Marco Villa ha diramato le convocazioni per i Mondiali di Ciclismo su pista, in programma da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre a Ballerup, in Danimarca. Al maschile saranno in gara

Calendario Mondiali ciclismo su pista 2024 : programma - orari - tv - streaming - Si tratta della 121esima edizione dei Campionati del Mondo di ciclismo su pista e vedranno alcuni italiani protagonisti: non Filippo Ganna che ha già annunciato il suo forfait, ma diversi medagliati olimpici che proveranno a migliorare il bilancio non esaltante dello scorso anno a Glasgow. 99 euro al mese. (Oasport.it)

Ciclismo - Mondiali su pista 2024 : calendario - programma - orari e diretta tv - L’Italia sarà protagonista, nonostante l’assenza di Filippo Ganna, che ha annunciato il forfait per potersi concentrare maggiormente sul programma su strada. In streaming, si potranno seguire su Rai Play, eurosport. Si torna in pista per i Mondiali di Ballerup, in Danimarca. Si partirà mercoledì 16 ottobre con le prime gare di qualificazione la mattina e le finali dello Scratch femminile e le ... (Sportface.it)

Ciclismo - Filippo Ganna non parteciperà ai Mondiali su pista - . Filippo Ganna non parteciperà ai Mondiali di ciclismo su pista, in programma  a Ballerup, in Danimarca, dal 16 al 20 ottobre. In staffetta si poteva fare qualcosa in più. Non ho deciso l’anno prossimo su cosa mi concentrerò, sicuramente darò più spazio alla strada e meno alla pista”. A livello individuale è stata una grande stagione con l’argento olimpico e mondiale. (Sportface.it)