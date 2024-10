Castel Guelfo The Style Outlets è partner ufficiale della Virtus pallacanestro (Di lunedì 14 ottobre 2024) Castel Guelfo The Style Outlets continua a supportare il mondo dello sport con un’importante novità: il centro è diventato business partner della Virtus pallacanestro Bologna per la Regular Season della Serie A Unipol 2024-25 che prenderà il via il 29 settembre. L’outlet di Bologna, infatti, sarà Bolognatoday.it - Castel Guelfo The Style Outlets è partner ufficiale della Virtus pallacanestro Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Thecontinua a supportare il mondo dello sport con un’importante novità: il centro è diventato businessBologna per la Regular SeasonSerie A Unipol 2024-25 che prenderà il via il 29 settembre. L’outlet di Bologna, infatti, sarà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo l’alluvione a Castel Guelfo. Nasce il comitato cittadino : "Interventi e aiuti al più presto" - "Siamo finiti sott’acqua per la seconda volta in meno di un anno e mezzo, perdendo di nuovo ciò che avevamo ricostruito con tanti sacrifici. Infine, "abbiamo bisogno di aiuto in tempi rapidi – concludono –. In quasi 18 mesi, dalla prima esondazione del Sillaro, non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza l’alveo del fiume, così siamo finiti di nuovo sott’acqua. (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo a Imola - esondato il Sillaro : Castel Guelfo allagata. Il bilancio degli evacuati - Imola (Bologna), 19 settembre 2024 – Nel territorio del circondario imolese la situazione più critica è a Castel Guelfo, allagata dall'esondazione del Sillaro. 20, in cui ha spiegato che località più a rischio sono state Sesto Imolese e Giardino, dove sono state evacuate una ventina di persone. È poi di 25 persone evacuate il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, dell’ondata di maltempo che ... (Ilrestodelcarlino.it)

Alessandro Liberatore campione del mondo di pattinaggio artistico a rotelle : Castel Guelfo in festa - Non dimentico le mie origini, è lì che i sogni hanno preso forma». La dedica? Alla mia nonna Lella scomparsa qualche mese fa, alla mia famiglia ed ai miei allenatori». L’ultimo sigillo, in ordine cronologico, di un’ascesa incontenibile per l’ex enfant prodige del pattinaggio che dopo gli anni da pigliatutto tra i Junior (con l’oro iridato messo al collo a Nanjing nel 2017 alla sua prima uscita ... (Sport.quotidiano.net)