Gossipnews.tv - Cacciato Da Sonia Bruganelli: L’Autore Vuota il Sacco!

Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Marco Salvati rompe il silenzio e accusa duramente. Ecco che cosa ha detto! Marco Salvati, storico autore del celebre quiz show Avanti un Altro, ha finalmente rotto il silenzio sulla sua uscita di scena, e lo ha fatto con un tweet infuocato. Salvati ha puntato il dito contro, ex moglie di Paolo Bonolis, accusandola di essere la responsabile del suo allontanamento dalla trasmissione di Canale 5. Non è la prima volta che circolano voci su questo retroscena. Circa un anno fa, Dagospia aveva insinuato cheavesse richiesto la rimozione di Salvati dal programma, ma all’epoca la produttrice aveva negato tutto, definendo le indiscrezioni come semplici pettegolezzi. Oggi, però, Salvati ha deciso di smentire quelle dichiarazioni, raccontando la sua verità.