Bruce Willis, come sta? Le parole di Demi Moore sulla malattia (Di lunedì 14 ottobre 2024) come sta Bruce Willis? L'attore, fra le star di Hollywood più acclamate di sempre nel cinema internazionale, sta affrontando una difficile malattia. I suoi familiari hanno infatti raccontato in diverse occasioni che il 69enne è affetto da demenza frontotemporale. Una malattia degenerativa che sta portando Bruce Willis a cambiare anche nel rapporto proprio con le persone che gli stanno più vicine. L'attore ha scoperto di essere affetto da demenza frontotemporale un paio d'anni fa: l'attore aveva dovuto lasciare il set di un film a cui stava prendendo parte a causa dell'afasia, ovvero un disturbo del linguaggio che colpisce la capacità di comunicare. Da lì si era sottoposto ad accertamenti più approfonditi che lo avevano portato a scoprire di avere la demenza frontotemporale. Questo lo aveva quindi portato a decidere di ritirarsi dalle scene nel 2022.

