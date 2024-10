Benevento, maxi piantagione di marijuana sequestrata: 600 piante (Di lunedì 14 ottobre 2024) I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato nel beneventano una piantagione di circa 600 arbusti di canapa indiana e oltre 50 kg di marijuana essiccata. Ilmattino.it - Benevento, maxi piantagione di marijuana sequestrata: 600 piante Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato nel beneventano unadi circa 600 arbusti di canapa indiana e oltre 50 kg diessiccata.

Battipaglia : sequestrata una piantagione di marijuana - nei guai una donna - Scoperta una piantagione di marijuana a Battipaglia, in località Aversana. La polizia municipale, infatti, ha sequestrato piante e marijuana già essiccata, nonchè un bilancino di precisione per lo spaccio. In manette una donna, ritenuta responsabile della coltivazione. Il monitoraggio continua. (Salernotoday.it)

A Nola sequestrata dai carabinieri una piantagione di marijuana - A Nola, nella zona Asi, e i carabinieri della stazione hanno sequestrato 24 piante di canapa indiana alte dal metro e mezzo ai tre metri. . Tempo di lettura: < 1 minutoUna piantagione di marijuana pronta per essere raccolta, a due passi dal torrente con tanto di materiale per l’irrigazione e il fertilizzante. (Anteprima24.it)

Nola : Carabinieri sequestrano piantagione di marijuana lungo il torrente - . Ritrovata una piantagione di marijuana a Nola con materiale fertlizzante. Da lì la segnalazione ai militari che hanno sequestrato le piante. Siamo a Nola, nella zona Asi, e i carabinieri della stazione hanno sequestrato 24 piante di canapa indiana alte dal metro e mezzo ai tre metri. Piante di un peso complessivo di 80 chili Una piantagione di marijuana pronta per essere raccolta, a ... (Puntomagazine.it)