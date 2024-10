Amadeus ascolti bassi: La Corrida sarà flop sul NOVE? Silenzio rotto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Amadeus ha raccontato i momenti più significativi della sua carriera recente durante l'intervista a Password, programma di RTL 102.5. Dopo cinque anni intensi al Festival di Sanremo e il passaggio a NOVE, il conduttore ha condiviso riflessioni personali e professionali su questa svolta che ha segnato la sua carriera televisiva. Il conduttore ha riflettuto sull'importanza degli anni passati a Sanremo, dove è stato non solo conduttore ma anche direttore artistico: "Mi mancherà un po' Sanremo, soprattutto ascoltare le canzoni". L'esperienza sanremese non è stata solo una sfida organizzativa e artistica, ma anche un'opportunità per scoprire nuovi talenti, come Tananai: “Quando ho visto Tananai per la prima volta, spettinato e bohemien, ho capito subito che aveva qualcosa di speciale. Il suo ultimo posto a Sanremo è stato un trampolino di lancio”. Tvpertutti.it - Amadeus ascolti bassi: La Corrida sarà flop sul NOVE? Silenzio rotto Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha raccontato i momenti più significativi della sua carriera recente durante l'intervista a Password, programma di RTL 102.5. Dopo cinque anni intensi al Festival di Sanremo e il passaggio a, il conduttore ha condiviso riflessioni personali e professionali su questa svolta che ha segnato la sua carriera televisiva. Il conduttore ha riflettuto sull'importanza degli anni passati a Sanremo, dove è stato non solo conduttore ma anche direttore artistico: "Mi mancherà un po' Sanremo, soprattutto ascoltare le canzoni". L'esperienza sanremese non è stata solo una sfida organizzativa e artistica, ma anche un'opportunità per scoprire nuovi talenti, come Tananai: “Quando ho visto Tananai per la prima volta, spettinato e bohemien, ho capito subito che aveva qualcosa di speciale. Il suo ultimo posto a Sanremo è stato un trampolino di lancio”.

