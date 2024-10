Agropoli, arrestato un 43enne di Eboli per furti in abitazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 12 ottobre, a Rimini, i Carabinieri della locale Stazione, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) nei confronti di un 43enne Ebolitano, indagato per “furti” consumati in abitazioni di Agropoli tra giugno/luglio 2024 e individuato quale presento autore di tali delitti in esito ad attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Agropoli.Tali controlli, del territorio continueranno al fine di contrastare il fenomeno dei furti in sinergia tra il personale dell’Arma dei Carabinieri coordinati dal Comando Provinciale di Salerno e la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Zon.it - Agropoli, arrestato un 43enne di Eboli per furti in abitazioni Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 12 ottobre, a Rimini, i Carabinieri della locale Stazione, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) nei confronti di untano, indagato per “” consumati inditra giugno/luglio 2024 e individuato quale presento autore di tali delitti in esito ad attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di.Tali controlli, del territorio continueranno al fine di contrastare il fenomeno deiin sinergia tra il personale dell’Arma dei Carabinieri coordinati dal Comando Provinciale di Salerno e la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

