Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 13 ottobre 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 13 ottobre 2024 su Canale 5 oggi, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5. anticipazioni: gli ospiti Questo pomeriggio Al Bano, giudice del talent di Canale 5 Io Canto Generation sarà a Verissimo con la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Axel Lupo. Per la prima volta insieme, saranno ospiti la giornalista e conduttrice di Forum Barbara Palombelli con Francesco Rutelli e la figlia Serena. Tpi.it - Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 13 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 13 ottobre 2024)del 13su Canale 513, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin13su Canale 5.: gliQuesto pomeriggio Al Bano, giudice del talent di Canale 5 Io Canto Generation sarà acon la figlia Romina Carrisi e il suo piccolo Axel Lupo. Per la prima volta insieme, sarannola giornalista e conduttrice di Forum Barbara Palombelli con Francesco Rutelli e la figlia Serena.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Stoccolma 2024 : programma - orari e ordine di gioco lunedì 14 ottobre - Il programma di lunedì 16 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Stoccolma 2024. 00 – Kovacevic vs (PR) Stricker a seguire – (Q) vs Sonego Non prima delle 17. Primo giorno di gare nel tabellone principale sul cemento svedese, che vede ben tre italiani in campo: Lorenzo Sonego attende un avversario proveniente dalle qualificazioni, mentre in serata andrà in scena il derby ... (Sportface.it)

Angelus - 13 ottobre 2024 : Papa Francesco mette in guardia dalla “grande illusione” - . Il Vangelo di oggi (Mc 10,17-30) racconta di una storia ben nota anche ai non cristiani: un giovane si reca entusiasta da Gesù per chiedergli cosa deve fare per avere in eredità la vita eterna. Il Pontefice lancia un appello: c’è il rischio di una “grande sconfitta” per tutta l’umanità . La risposta di Gesù, tuttavia,. (Lalucedimaria.it)

Oroscopo di Paolo Fox | 13 Ottobre 2024 - Oggi, 13 Ottobre 2024, l’astrologo più famoso d’Italia ci offre una panoramica dettagliata su amore, lavoro, salute e fortuna per ogni segno zodiacale. L’oroscopo di Paolo Fox è un appuntamento imperdibile per chi ama consultare le stelle e scoprire cosa riserva il futuro. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Oroscopo di Paolo Fox | 30 Agosto ... (Webmagazine24.it)