Vaccino Covid, donna morta da 14 anni multata da Regione Lazio per non aver fatto il siero, la figlia si sfoga: "Aggiornate i database" - VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) Incredibile quanto successo nel Lazio, dove una donna morta da 14 anni è stata multata per non aver fatto il Vaccino Covid. La multa è stata recapitata presso l'abitazione della donna, ma è stata presa in custodia dalla figlia, l'attrice romana Angela d'Onofrio, che tramite un VIDEO su TikTok si è s Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, donna morta da 14 anni multata da Regione Lazio per non aver fatto il siero, la figlia si sfoga: "Aggiornate i database" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Incredibile quanto successo nel, dove unada 14è stataper nonil. La multa è stata recapitata presso l'abitazione della, ma è stata presa in custodia dalla, l'attrice romana Angela d'Onofrio, che tramite unsu TikTok si è s

