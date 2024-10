Ilrestodelcarlino.it - Strappa il telefonino alla moglie. Un 30enne arrestato per rapina

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Dammi subito il telefono, lo voglio immediatamente". Lui, trentenne marocchino, prima ha colpito la, 27enne italiana, con un pugno e poi l’ha minacciata con un coltello prima dirle dalle mani il proprio cellulare e fuggire con la refurtiva. Ed è finito in manette per. E’ quanto avvenuto l’altra notte a Vallefoglia. Malgrado il dolore per il colpo subìto e la paura per quella lama puntata contro, la donna ha chiamato subito i soccorsi telefonando al 112 e mettendo i carabinieri sulle tracce del marito che se n’era andato di casa con il suo telefono. Si è trattato di una violenta lite familiare che si è trasformata in. Ed è questa la ragione per cui ilè finito in manette e condotto in carcere a Villa Fastiggi dai carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida che ci sarà domani in tribunale a Pesaro.