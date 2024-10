Dilei.it - Silvia e Giulia Provvedi in lacrime a Verissimo: “Un mese terrificante”

(Di domenica 13 ottobre 2024)sono state ospiti diToffanin a, nella puntata del 13 ottobre 2024. Le due cantanti hanno raccontato in modo aperto il periodo difficile che hanno dovuto affrontare di recente, caratterizzato da alcuni eventi molto dolorosi, come la morte del loro amato padre e la grave malattia che ha colpito la madre. Presente in studio anche la piccola Nicole, figlia di, che ha parlato del suo grande amore per il padre della bambina. Le Donatella, la malattia della madresono note al grande pubblico televisivo per la loro carriera da cantanti e per la partecipazione ad alcune trasmissioni televisive.