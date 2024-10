Russia e Ucraina viste al fronte: Mosca perde uomini e mezzi ma Kiev non può vincere la guerra (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo il Pentagono la Russia ha perso 600mila soldati dall'inizio della guerra. Facciamo il punto sull'andamento del conflitto. Russia e Ucraina viste al fronte: Mosca perde uomini e mezzi ma Kiev non può vincere la guerra InsideOver. It.insideover.com - Russia e Ucraina viste al fronte: Mosca perde uomini e mezzi ma Kiev non può vincere la guerra Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo il Pentagono laha perso 600mila soldati dall'inizio della. Facciamo il punto sull'andamento del conflitto.almanon puòlaInsideOver.

