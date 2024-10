Bergamonews.it - Rialzo dei tassi e inflazione: quale relazione?

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Settimana che vede positivi tutti i principali indici: il FTSE MIB cresce del 2,2%, il FTSE ITALIA STAR dello 0,7% così come il FTSE ITALIA GROWTH. Gli investitori continuano a premiare i titoli a maggiore capitalizzazione rispetto alle PMI. Si è chiusa una settimana che ha visto l’uscita di numerosi dati importanti per i mercati, a cominciare con l’degli Stati Uniti scesa in settembre al 2,4% annuo (dal 2,5% di agosto), continuando il trend iniziato in tarda primavera. Discesa che, unita alle crescenti richieste di sussidi settimanali alla disoccupazione, consente alla Fed di avvicinarsi al meeting del prossimo 7 novembre con maggiore serenità.