Probabili formazioni Empoli-Napoli | ottava giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ledi, match dell’di. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 12.30 di domenica 20 ottobre e sarà visibile solo su Dazn. La capolista partenopea scende in campo al Castellani dove i toscani hanno fin qui soltanto pareggiato in stagione. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei protagonisti. Per il momento, ecco le possibili scelte dei due tecnici, Roberto D’Aversa e Antonio Conte.– Torna Fazzini dal 1? in mezzo al campo con Grassi ed Henderson, davanti il solito duo composto da Esposito e Colombo.– Unico assente per Conte è Meret, Politano dal 1? ma Neres scalpita per una maglia da titolare nell’ormai 4-3-3 azzurro.