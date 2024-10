Peter Burling si avvia a entrare nella storia della vela (Di domenica 13 ottobre 2024) Quando i tuoi successi ti consacrano come il velista più decorato di sempre, sembra ingiusto doversi anche rendere conto di quanto i bicipiti di Peter Burling siano follemente definiti, ma questa è la mano che ha ricevuto dal destino. Il 33enne non è comunque privo di difetti fisici: «Non sono il nuotatore più veloce», mi confessa il velista kiwi su Zoom, con un accento che mi ricorda il mio amore per la serie tv Flight of the Conchords. «A dire il vero, sono abbastanza bravo nella fase di respirazione e immersione, anche se devo lavorare molto sull'assetto». Lui e il suo equipaggio di Emirates Team New Zealand sono a poche settimane dalla difesa dell'America's Cup (la finale è iniziata il 12 ottobre) che, in caso di successo, rappresenterebbe il record di tre vittorie di fila. Gqitalia.it - Peter Burling si avvia a entrare nella storia della vela Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Quando i tuoi successi ti consacrano come il velista più decorato di sempre, sembra ingiusto doversi anche rendere conto di quanto i bicipiti disiano follemente definiti, ma questa è la mano che ha ricevuto dal destino. Il 33enne non è comunque privo di difetti fisici: «Non sono il nuotatore più veloce», mi confessa il velista kiwi su Zoom, con un accento che mi ricorda il mio amore per la serie tv Flight of the Conchords. «A dire il vero, sono abbastanza bravofase di respirazione e immersione, anche se devo lavorare molto sull'assetto». Lui e il suo equipaggio di Emirates Team New Zealand sono a poche settimane dalla difesa dell'America's Cup (la finale è iniziata il 12 ottobre) che, in caso di successo, rappresenterebbe il record di tre vittorie di fila.

