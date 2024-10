Pavimentazione e semafori. Cantieri stradali, avanti tutta (Di domenica 13 ottobre 2024) Proseguono i lavori per terminare la riqualificazione delle pavimentazioni stradali di pregio urbanistico. Due sono attualmente i Cantieri aperti: il primo è lungo via Alessandro Manzoni, dove si affaccia la splendida Villa Manzoni - nel centro storico di Brusuglio - mentre il secondo è in via Caduti della Libertà , all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII, a Cormano Centro, davanti al palazzo municipale. Se, da una parte, gli interventi sono stati conclusi a fine luglio nelle vie Grandi, Roma e Dall’Occo, per il centro storico di Cormano Vecchia, dall’altra, tutte le operazioni si concentrano ora in queste due strade. In via Manzoni, le reti dei Cantieri sono state sistemate tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, chiudendo l’accesso agli autoveicoli da piazza Giussani; la Pavimentazione sarà in Pietre d’Oriente. Ilgiorno.it - Pavimentazione e semafori. Cantieri stradali, avanti tutta Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Proseguono i lavori per terminare la riqualificazione delle pavimentazionidi pregio urbanistico. Due sono attualmente iaperti: il primo è lungo via Alessandro Manzoni, dove si affaccia la splendida Villa Manzoni - nel centro storico di Brusuglio - mentre il secondo è in via Caduti della Libertà , all’incrocio con via Papa Giovanni XXIII, a Cormano Centro, dal palazzo municipale. Se, da una parte, gli interventi sono stati conclusi a fine luglio nelle vie Grandi, Roma e Dall’Occo, per il centro storico di Cormano Vecchia, dall’altra, tutte le operazioni si concentrano ora in queste due strade. In via Manzoni, le reti deisono state sistemate tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, chiudendo l’accesso agli autoveicoli da piazza Giussani; lasarà in Pietre d’Oriente.

