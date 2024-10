Romadailynews.it - PASSI ARTISTICI: MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA DEGLI ALLIEVI DI KLIRÒ

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Il disegno è parte integrante dell’essere umano, è il mezzo di comunicazione più antico, è l’esigenza di esprimere se stessi per comunicare i nostri stati d’animo, per rendere visibili i nostri sogni.” – Kliró Dal 19 al 26 ottobre 2024, presso la sala espositiva Spazio5, in via Crescenzio 99d, Roma, si terrà ladi”. L’evento, curato dall’artista Clizia Omarini, in arte, vede protagonisti diciotto suoi, ciascuno dei quali presenterà opere inedite, frutto del percorso formativo sotto la guida della nota pittrice e insegnante., allieva e assistente di Emilio Greco, è un’artista che unisce sapientemente tecniche difigurativa occidentale e influenze provenienti dalle culture orientali, in particolare attraverso pratiche come il Kundalini Yoga e la meditazione.