Oscar Green di Coldiretti, ci sono nove padovani tra i cinquanta finalisti (Di domenica 13 ottobre 2024) Manca poco alla finale veneta del premio dell'innovazione in agricoltura Oscar Green di Coldiretti dedicato ai giovani imprenditori agricoli. L'appuntamento è per lunedì 14 ottobre al teatro sociale di Rovigo con l'inizio dei lavori previsto alle ore 10. L'edizione di quest'anno compie diciotto

Al giovane Noè dell’Oltrepò l’Oscar Green della Coldiretti - . È il più giovane agricoltore socio di Coldiretti Pavia e si dedica alla salvaguardia di razze antiche. Dopo il diploma all’Agrario Gallini di Voghera, Ranucci ha preso in gestione l’azienda agricola di famiglia e alleva una dozzina di mucche Cabannine, razza in via d’estinzione di cui rimangono poche centinaia di esemplari in Italia. (Ilgiorno.it)

Il trionfo della vignaiola Lucrezia Toninelli : il vino di San Colombano al Lambro vince l'Oscar Green 2024 di Coldiretti - Lucrezia Toninelli e Poderi di San Pietro Lucrezia Toninelli, 28 anni, di San Colombano al Lambro (Milano), nell'azienda agricola di famiglia, Poderi di San Pietro, produce e vende i due vini di Milano: l'Igt Colline del Milanese e il San Colombano Doc. Imprese agricole under 35: 3mila in Lombardia Coldiretti Giovani Impresa, dunque, promuove questa premiazione per valorizzare l'innovazione ... (Ilgiorno.it)

Oscar Green - a Bergamo la consegna dei premi promossi da Coldiretti Giovani Impresa - L’idea è di Lucrezia Toninelli, giovane imprenditrice agricola di 28 anni di San Colombano al Lambro. A questo si sommano un centro di lavorazione e un punto vendita aziendali, per offrire ai consumatori prodotti finiti di qualità e a filiera corta. “La voglia di sperimentare e di innovare che emerge da queste storie – commenta Giovanni Bellei, delegato Giovani Impresa Coldiretti Lombardia – ... (Bergamonews.it)