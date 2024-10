Quifinanza.it - Nel 2030 metà dell’elettricità globale sarà prodotta dalle rinnovabili

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nelgeneratafonti di energia. A evidenziarlo è il rapporto annuale dell’Agenzia internazionale per l’Energia (Iea), organismo dell’Ocse, che segue il trend attuale di crescita. Secondo il report, il fotovoltaico e l’eolico, ad oggi le opzioni più economiche per aggiungere nuova generazione elettrica in quasi tutti i Paesi, raddoppieranno la loro quota del mix elettrico, fino ad arrivare al 30% alla fine del decennio. La crescita delleL’esaurimento dei combustibili fossili e la crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici hanno spinto i paesi del mondo a investire sempre di più sulle energie, tanto che l’Agenzia internazionale per l’Energia (Iea) stima che nelgenerate da queste fonti.