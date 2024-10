Morta a 26 anni dopo il parto: assolti i due medici di Magenta (Di domenica 13 ottobre 2024) Magenta (Milano) – Il personale sanitario dell’ospedale di Magenta non è responsabile per la morte provocata da una trombosi di una 26enne originaria dell’Ucraina, che aveva da poco partorito. Sono stati assolti infatti con la formula “perché il fatto non sussiste” i due dottori finiti sotto processo con l’accusa di omicidio colposo. La paziente si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, nel giugno 2018, per un “gonfiore al polpaccio sinistro”, fu dimessa dal presidio sanitario e morì in un’altra struttura nei giorni successivi a causa di una trombosi. Un travagliato caso giudiziario, passato attraverso due richieste di archiviazione presentate dalla Procura di Milano (sulla base degli esiti dell’autopsia e della consulenza) e respinte per due volte dal gip che ha disposto l’imputazione coatta, approdato infine davanti al Tribunale. Ilgiorno.it - Morta a 26 anni dopo il parto: assolti i due medici di Magenta Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024)(Milano) – Il personale sanitario dell’ospedale dinon è responsabile per la morte provocata da una trombosi di una 26enne originaria dell’Ucraina, che aveva da pocorito. Sono statiinfatti con la formula “perché il fatto non sussiste” i due dottori finiti sotto processo con l’accusa di omicidio colposo. La paziente si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale di, nel giugno 2018, per un “gonfiore al polpaccio sinistro”, fu dimessa dal presidio sanitario e morì in un’altra struttura nei giorni successivi a causa di una trombosi. Un travagliato caso giudiziario, passato attraverso due richieste di archiviazione presentate dalla Procura di Milano (sulla base degli esiti dell’autopsia e della consulenza) e respinte per due volte dal gip che ha disposto l’imputazione coatta, approdato infine davanti al Tribunale.

