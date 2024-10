Cityrumors.it - Manovra, l’economista Sapelli: “C’è una cosa che non mi convince”

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)Giulioin esclusiva ai nostri microfoni sulla: “È ancora presto per dare un giudizio complessivo, ma non vedo un cambio di passo” Famiglia e imprese. Sono queste le due parole d’ordine per quanto riguarda la. Il governo continua il confronto con i partiti di maggioranza per definire la prossima legge di Bilancio. La strada fino a dicembre è ancora lunga, ma le prime indiscrezioni non mancano come il botta e risposta tra esecutivo e minoranza.Giulio(Ansa) – cityrumors.itLa nostra redazione ha contattato in esclusiva Giulio, professore di Storia Economica, per commentare con lui le possibili scelte del governo sulla: “Ladeve avere un obiettivo” Professor, laentra nel vivo.