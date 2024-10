Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 0-0, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: inizia una grande finale

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36la fase di riscaldamento. 10.35vince il sorteggio e decide di rispondere. 10.32 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. 10.30 Anche vincendo il torneo,resterebbe comunque 4° in classifica, portandosi però a soli 235 punti dal terzo, che il tedesco Alexander Zverev. 10.28 Attualmenteha 4450 punti di vantaggio su Alcaraz nel ranking ATP. Vincendo oggi si porterebbe a +4800. Ricordiamo però che poi perderà i 500 punti conquistati a Vienna nel 2023, perché non parteciperà al torneo austriaco. Una perdita che ha già ampiamente compensato con la. 10.26 Presumibile cheprovi a partire forte per intimidire. L’azzurro cercherà il riscatto dopo la recentepersa a Pechino contro Alcaraz. 10.