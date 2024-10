Le prelibatezze nate nella Perla Verde alla conquista del Pakistan, una pasticceria riccionese a Islamabad (Di domenica 13 ottobre 2024) Da viale Ceccarini alla capitale Pakistana. La dolcezza della pasticceria Tommasini supera i confini e arriva ad Islamabad. Il 10 ottobre 2024 Francesco Tommasini ha inaugurato la sua nuova attività nel Business centre della città , il centro economico dell’intero Paese, di fianco a banche ed Riminitoday.it - Le prelibatezze nate nella Perla Verde alla conquista del Pakistan, una pasticceria riccionese a Islamabad Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Da viale Ceccarinicapitalea. La dolcezza dellaTommasini supera i confini e arriva ad. Il 10 ottobre 2024 Francesco Tommasini ha inaugurato la sua nuova attività nel Business centre della città , il centro economico dell’intero Paese, di fianco a banche ed

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le prelibatezze nate nella Perla Verde alla conquista del Pakistan, una pasticceria riccionese a Islamabad - Ad Islamabad arriva un angolo di Riccione in cui Francesco offrirà le sue bontà elaborate e perfezionate nella pasticceria in viale Ceccarini ... (riminitoday.it)

Un angolo d'Italia apre a Islamabad con la pasticceria Tommasini - E' stata inaugurata la prima pasticceria italiana nella capitale del Pakistan alla presenza dell'Ambasciatrice Marilina Armellin. (ANSA) ... (ansa.it)

A corner of Italy opens in Islamabad with the Tommasini pastry shop - The first Italian pastry shop was inaugurated in the capital of Pakistan in the presence of Ambassador Marilina Armellin. (ANSA) ... (ansa.it)