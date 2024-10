Sport.quotidiano.net - Juve, parla Barzagli: “Con Motta percorso interessante. Bremer? Perdita importante”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Bologna, 13 ottobre 2024 – Ci vuole tempo, ma la strada è giusta. Parola di Andrea, ex colonna di quella BBC che tante fortune ha fatto nellantus di qualche anno fa. E oggi il tema difensivo è tornato prepotentemente di moda in bianconero visto il grande rendimento delladiche ha subito un solo gol in sette partite di campionato. Non ci sono Bonucci,e Chiellini, ma l’equilibrio generale sta premiando il calcio di Thiago, fatto di smarcamenti, proposta di possesso palla, ma grande attenzione alla fase difensiva: in Italia prendere meno gol premia. Peccato per l’infortunio diche priverà i bianconeri di una colonna portante per diversi mesi. Un problema non di poco conto.