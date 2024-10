Italia-Israele: venduti 11.700 biglietti a Udine (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla determinazione dell`Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è terminata oggi a Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla determinazione dell`Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è terminata oggi a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - Spalletti : «Molti israeliani sono contro la guerra - convinciamone altri» - «Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perchè io penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo... (Ilmessaggero.it)

Italia-Israele - due su tre dell’Inter per Spalletti : la probabile formazione - Gli azzurri si preparano a tornare in campo per Italia-Israele di domani sera. Questo comporterebbe un po’ di riposo per Alessandro Bastoni, che lascerebbe così spazio in campo ad Alessandro Buongiorno. La sensazione è che il mister abbia intenzione di apportare diverse modifiche alla formazione scesa in campo contro il Belgio, a partire dai tre giocatori dell’Inter a disposizione. (Inter-news.it)

Italia-Israele ed il corteo pro-Pal - l'invito del comitato ad unirsi alla manifestazione - "Giustizia, solidarietà con gli oppressi al fianco del popolo palestinese e libanese". Con queste parole il Comitato per la Palestina Udine rinnova l'invito a partecipare al corteo previsto per domani, lunedì 14 ottobre 2024, per dire "no" alla guerra - in occasione della partita Italia-Israele... (Udinetoday.it)