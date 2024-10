Israele sfonda i cancelli per sloggiare Unifil. Meloni chiama Netanyahu: “Basta attacchi” (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel giorno in cui ancora una volta Israele viola lo spazio militare sotto l’egida dell’Onu, con due carri armati che hanno “fatto irruzione” in una postazione dell’Unifil nel Libano meridionale, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si muove personalmente per far sentire la voce dell’Italia e della comunità internazionale al governo di Tel Aviv e a Netanyahu. La missione Unifil in Libano ha segnalato l’ingresso forzato di carri armati israeliani attraverso il suo cancello principale nella giornata di oggi: un vero e proprio sfondamento. Unifil ha aggiunto che 15 caschi blu sono stati colpiti dal fumo emesso dopo che le forze israeliane hanno sparato diversi colpi nella stessa posizione. Gli attacchi alle postazioni dei caschi blu non cessano Da Palazzo Chigi è partita una telefonata per Tel Aviv, in mattinata. Secoloditalia.it - Israele sfonda i cancelli per sloggiare Unifil. Meloni chiama Netanyahu: “Basta attacchi” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel giorno in cui ancora una voltaviola lo spazio militare sotto l’egida dell’Onu, con due carri armati che hanno “fatto irruzione” in una postazione dell’nel Libano meridionale, il presidente del Consiglio Giorgiasi muove personalmente per far sentire la voce dell’Italia e della comunità internazionale al governo di Tel Aviv e a. La missionein Libano ha segnalato l’ingresso forzato di carri armati israeliani attraverso il suo cancello principale nella giornata di oggi: un vero e propriomento.ha aggiunto che 15 caschi blu sono stati colpiti dal fumo emesso dopo che le forze israeliane hanno sparato diversi colpi nella stessa posizione. Glialle postazioni dei caschi blu non cessano Da Palazzo Chigi è partita una telefonata per Tel Aviv, in mattinata.

