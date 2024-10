Grande Fratello sondaggi 14 ottobre 2024: ecco il possibile eliminato (Di domenica 13 ottobre 2024) Ben sei persone al televoto questa settimana al Grande Fratello. A rischiare di abbandonare la casa sono Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. I telespettatori sono chiamati a votare in positivo e, di conseguenza, a stabilire chi si intende salvare. Colui o colei che otterrà il minor numero di voti favorevoli verrà definitivamente eliminato o eliminata dalla Casa più spiata d'Italia. I sondaggi presenti sul web sembrano dare un esito abbastanza univoco, almeno per quanto riguarda le prime e le ultime posizioni. Michael Castorino eliminato? Esito sondaggi Grande Fratello puntata 14 ottobre I sondaggi sul Forum del Grande Fratello rivelano che la persona che sta ottenendo il maggior numero di votazioni favorevoli in questo televoto sia Helena Prestes. Tvpertutti.it - Grande Fratello sondaggi 14 ottobre 2024: ecco il possibile eliminato Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ben sei persone al televoto questa settimana al. A rischiare di abbandonare la casa sono Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. I telespettatori sono chiamati a votare in positivo e, di conseguenza, a stabilire chi si intende salvare. Colui o colei che otterrà il minor numero di voti favorevoli verrà definitivamenteo eliminata dalla Casa più spiata d'Italia. Ipresenti sul web sembrano dare un esito abbastanza univoco, almeno per quanto riguarda le prime e le ultime posizioni. Michael Castorino? Esitopuntata 14sul Forum delrivelano che la persona che sta ottenendo il maggior numero di votazioni favorevoli in questo televoto sia Helena Prestes.

