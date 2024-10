Gino Cecchettin: fondazione dedicata a Giulia operativa dal 2025 (Di domenica 13 ottobre 2024) "Sono mesi che lavoriamo alla fondazione intitolata a Giulia, siamo arrivati alla costituzione ed inizierà ad essere operativa dal 2025. Si occuperà di combattere la violenza di genere con la formazione nelle scuole attraverso dei team di professionisti, poi lavoreremo di concerto con associazioni che già operano contro la violenza di genere". Lo ha detto Gino Cecchettin, padre di Giulia, a margine della terza edizione del Next generation fest, che si è svolta ieri al teatro del Maggio fiorentino di Firenze, richiamando 18mila ragazzi e ragazze. Per Cecchettin un momento di commozione quando ieri sera, salito sul palco, i tanti giovani presenti si sono alzati tutti in piedi per una standing ovation dedicata a Giulia, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta . Tg24.sky.it - Gino Cecchettin: fondazione dedicata a Giulia operativa dal 2025 Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Sono mesi che lavoriamo allaintitolata a, siamo arrivati alla costituzione ed inizierà ad esseredal. Si occuperà di combattere la violenza di genere con la formazione nelle scuole attraverso dei team di professionisti, poi lavoreremo di concerto con associazioni che già operano contro la violenza di genere". Lo ha detto, padre di, a margine della terza edizione del Next generation fest, che si è svolta ieri al teatro del Maggio fiorentino di Firenze, richiamando 18mila ragazzi e ragazze. Perun momento di commozione quando ieri sera, salito sul palco, i tanti giovani presenti si sono alzati tutti in piedi per una standing ovation, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terapia del dolore della Fondazione Giglio di Cefalù - premiato in Tennessee Giuliano Lo Bianco - A Giuliano Lo Bianco, responsabile della terapia del dolore della Fondazione Giglio di Cefalù, è stato assegnato il premio "Rising International Star Award in Pain Medicine and Neuromodulation". Il conferimento è avvenuto durante il The Business of Pain 2024 che si è tenuto a Nashville in... (Palermotoday.it)

Sanità - Giuliano (UGL) : “La proprietà accetta l’amministrazione straordinaria - c’è futuro per la Fondazione Santa Lucia” - “E’ un giorno importante per la sanità del Lazio e di tutta Italia perché da oggi la Fondazione Santa Lucia può guardare con ottimismo al futuro. Apprezziamo il ripensamento della proprietà che ha finalmente accettato di percorrere la strada dell’amministrazione straordinaria. Questa soluzione sembr . (Ilgiornaleditalia.it)

Sanità Roma - Giuliano (Ugl) : “Fondazione Santa Lucia dice no all’amministrazione straordinaria - scelta inopportuna da parte della proprietà” - Nonostante la massima attenzione da parte del Governo e della Regione Lazio per la salvaguardia di una eccellenza italiana della neuro riabilitazione ,che ha portato anche al versamento di undici milioni di euro nelle casse del nosocomio capitolino, la società va per la sua strada non favorendo un percorso condiviso. (Romadailynews.it)