Donne sul podio al campionato dei fungaioli (Di domenica 13 ottobre 2024) Oltre al pollice verde, queste signore hanno anche un gran fiuto per i funghi, molto più sviluppato di mariti e fidanzati. E a Cerreto Laghi, frazione di Ventasso, nell’Appenino reggiano, lo hanno dimostrato. Al ’campionato del fungo’, appuntamento molto sentito dagli appassionati di funghi, il gruppo micologico ’È Galet’ di Verucchio si è presentato con due squadre, di cui una formata esclusivamente da Donne. Proprio ’Al doni de Galett’ si è messo al collo la medaglia di bronzo al campionato. Il risultato è stato ottenuto attraverso una buona strategia di squadra, dato che la competizione non si basava solo sulla quantità dei funghi raccolti, ma anche su altri fattori: il porcino più bello, un pensiero a tema dedicato al bosco e ai funghi, la raccolta dei rifiuti durante la gara nel bosco. Ilrestodelcarlino.it - Donne sul podio al campionato dei fungaioli Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Oltre al pollice verde, queste signore hanno anche un gran fiuto per i funghi, molto più sviluppato di mariti e fidanzati. E a Cerreto Laghi, frazione di Ventasso, nell’Appenino reggiano, lo hanno dimostrato. Al ’del fungo’, appuntamento molto sentito dagli appassionati di funghi, il gruppo micologico ’È Galet’ di Verucchio si è presentato con due squadre, di cui una formata esclusivamente da. Proprio ’Al doni de Galett’ si è messo al collo la medaglia di bronzo al. Il risultato è stato ottenuto attraverso una buona strategia di squadra, dato che la competizione non si basava solo sulla quantità dei funghi raccolti, ma anche su altri fattori: il porcino più bello, un pensiero a tema dedicato al bosco e ai funghi, la raccolta dei rifiuti durante la gara nel bosco.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove non è riuscita la squadra maschile - hanno trionfato le donne di Luna Rossa - che vincono la Women's America's Cup - battento proprio il team inglese - Leggi anche › L’altra faccia della Luna: le donne di Luna Rossa Luna Rossa Prada Pirelli al femminile ha portato in Italia la prima Women’s America’s Cup vinta in la finale contro le britanniche del team Ineos in questo caso rinominato Athena Pathway. (Iodonna.it)

"Ora le donne hanno la min...". Bufera sull'assessore dem - Il Pd prende le distanze, l’opposizione chiede un passo indietro. Le scuse tra le lacrime: “Ho sbagliato, soffro per aver offeso delle persone”. (Ilgiornale.it)

'Posizione scomoda' - omaggio in arte alle donne che hanno lottato per i diritti di tutte - In occasione della Giornata del Contemporaneo 2024 promossa dall’associazione Musei d'Arte Contemporanea, da sabato 12 ottobre fino a sabato 23 novembre sarà possibile visitare l’esposizione dal titolo 'Posizione scomoda' ospitata presso la Galleria Atelier Lor di Lorella Rizzatti. La... (Ferraratoday.it)