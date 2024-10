Domenica 13 in piazza Roma appuntamento con l’iniziativa “Io non rischio 2024” (Di domenica 13 ottobre 2024) “Io non rischio” è quindi una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile Benevento, 11 ottobre 2024. Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato alla Protezione Civile Italo Barbieri hanno ricevuto questa mattina a Palazzo Mosti una delegazione di volontari guidata dal presidente della Associazione Volontari Protezione Civile di Benevento Aniello Petito e da rappresentanti della Federazione Pro Vita, del Gruppo Comunale di Pontelandolfo, della Protezione Civile Pontelandolfo e della Pubblica Assistenza Protezione Civile Telesia. Puntomagazine.it - Domenica 13 in piazza Roma appuntamento con l’iniziativa “Io non rischio 2024” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Io non” è quindi una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile Benevento, 11 ottobre. Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato alla Protezione Civile Italo Barbieri hanno ricevuto questa mattina a Palazzo Mosti una delegazione di volontari guidata dal presidente della Associazione Volontari Protezione Civile di Benevento Aniello Petito e da rappresentanti della Federazione Pro Vita, del Gruppo Comunale di Pontelandolfo, della Protezione Civile Pontelandolfo e della Pubblica Assistenza Protezione Civile Telesia.

