Crozza è il ministro Giuli | Le dinamiche diluvionistiche dell’elargizionismo alla sfera leninistica hanno indotto uno svlalvolanismo ovoidale…

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio torna nei morbidi panni deldella Cultura, Alessandro, che di recente ha presentato le linee guida del suo governo: “Leuno svalvolanismo ovoidale. Tradotto, ci siamo rotti il ca**o di dare i soldi a Nanni Moretti. Quando parlo di Diluvionismo è sinonimo di “a pioggia”. Sì, certo, avrei potuto dire “stop ai contributi a pioggia” ma così avrei dimostrato il censu-rizza-zionismo di cui il governo è orgogliosamente pregno. Vede però come lo dico in maniera elegante morbida.