Caso Diddy, anche Kanye West nella bufera: l'ex assistente Lauren Pisciotta lo accusa di averla drogata e stuprata (Di domenica 13 ottobre 2024) Kanye West nella bufera dopo lo scoppio del Caso Diddy. Il cantante è stato denunciato dalla ex assistente Lauren Pisciotta con l'accusa di averla drogata e abusata sessualmente Leggo.it - Caso Diddy, anche Kanye West nella bufera: l'ex assistente Lauren Pisciotta lo accusa di averla drogata e stuprata Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 13 ottobre 2024)dopo lo scoppio del. Il cantante è stato denunciato dalla excon l'die abusata sessualmente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa : il caso P. Diddy - tra porcherie vere e deliri complottisti - Nelle ultime settimane, vi sarà capitato di sentire il nome di P. Diddy arrestato per una serie di accuse federali, tra cui traffico sessuale... The post Usa: il caso P. Diddy, tra porcherie vere e deliri complottisti appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Caso Puff Diddy : le ultime novità dal caso - – ha raccontato – Dicevano cose come ‘dai! Siamo solo noi, siamo solo amici, vediamo come stai‘. Continuano a farsi avanti le vittime di quelli che ormai sono diventati i famosi “White Party”. Intanto è iniziata la prima udienza e si attenda che poi inizi ufficialmente il processo. Per molti verrà richiesto l’ergastolo, per altri si arriverà a una pena massima di 20 anni. (361magazine.com)

Beyoncé e Jay Z si scagliano contro le accuse di violenza e abusi per il caso Diddy - Dopo le affermazioni della cantante Jaguar Wright che accusavano anche Beyoncé e Jay Z nell'intervista a Uncensored di Piers Morgan, il giornalista è stato costretto a scusarsi dopo l'intervento degli avvocati della coppia.Continua a leggere . (Fanpage.it)