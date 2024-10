Benevento-Latina, le pagelle: Perlingieri sale in cattedra, Berra da leader (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiTutti ampiamente sopra la sufficienza i giallorossi che hanno asfaltato il Latina rispedito al mittente con un sono 5-0 da mettere in valigia. Sugli scudi è salito Perlingieri, autore di una doppietta così come Lanini, anche lui in gol in due occasioni pur entrando solo a venti minuti dalla fine. In difesa ormai Auteri ha affidato le chiavi a Berra, autentico leader in quella zona del campo. Bene anche Prisco e Talia, quest’ultimo alla sua seconda rete in questa stagione. NUNZIANTE 6,5 – Trascorre un pomeriggio da spettatore non pagante vista la sterilità offensiva del Latina. A conti fatti deve sporcarsi i guantoni solo nel finale quando sul colpo di testa ravvicinato di Petermann mette in mostra un colpo di reni prodigioso levando letteralmente il pallone da dentro la porta, episodio sottolineato anche da Auteri in sala stampa. Anteprima24.it - Benevento-Latina, le pagelle: Perlingieri sale in cattedra, Berra da leader Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiTutti ampiamente sopra la sufficienza i giallorossi che hanno asfaltato ilrispedito al mittente con un sono 5-0 da mettere in valigia. Sugli scudi è salito, autore di una doppietta così come Lanini, anche lui in gol in due occasioni pur entrando solo a venti minuti dalla fine. In difesa ormai Auteri ha affidato le chiavi a, autenticoin quella zona del campo. Bene anche Prisco e Talia, quest’ultimo alla sua seconda rete in questa stagione. NUNZIANTE 6,5 – Trascorre un pomeriggio da spettatore non pagante vista la sterilità offensiva del. A conti fatti deve sporcarsi i guantoni solo nel finale quando sul colpo di testa ravvicinato di Petermann mette in mostra un colpo di reni prodigioso levando letteralmente il pallone da dentro la porta, episodio sottolineato anche da Auteri in sala stampa.

