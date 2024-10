Atletica Paralimpica Filippi | Mi vergognano della mia disabilità ora non la chiamo più così

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Trento – Prosegue il Festival dello Sport di Trento e tra i tantissimi ospiti e campioni che stanno intervenendo in questi giorni, c’è anche Giuliana. L’Azzurra è la più giovane atleta che ha fatto parte dell’Italia Teama Parigi 2024. L’atleta tricolore ha detto, come riporta l’Ansa: “È stata un’esperienza fantastica, tutto il Comitato italiano paralimpico mi ha aggregata nel gruppo, anche gli altri che sono venuti a tifarmi davanti ad 80.000 persone. Mi hanno sostenuta e mi hanno chiesto cosa non era andato perché nel salto in lungo le emozioni mi hanno giocato un brutto scherzo”. Ha raccontato la campionessa di salto in lungo. “È stato difficile gestire l’ansia poi ho guardato la sabbia mi sono detta: lì devo arrivare”. Ha sottolineato ancora.